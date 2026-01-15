Haberler

Kayseri'de 2 iş arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te iki arkadaşını bıçakla yaralayan Z.B.'nin yargı süreci sürüyor. Tutuklu sanık, savunmasında olaydan dolayı üzgün olduğunu ve hastalığı nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını öne sürdü. Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında 2 arkadaşını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.B, müştekiler Y.A.A. ve H.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun sanık Z.B'nin cezai ehliyetinin tespitine dair raporu okundu.

Sanık Z.B. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, hastalığından dolayı böyle bir olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu söyledi.

Müşteki H.Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu, sanığın kendisi ve arkadaşı Y.A.A'yı planlı şekilde öldürmek istediğini ileri sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 14 Nisan 2025'te Z.B. çalıştığı iş yerindeki Y.A.A. ve H.Ç'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! Motokuryeler kazan kaldırdı
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle