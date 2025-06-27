Kayseri'de Mobil Koyun Banyosu ile Kene Mücadelesi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelere götürülen "mobil koyun banyosu" ile küçükbaş hayvanlar kene, mikrop ve parazitlere karşı dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yazyurdu Mahallesi'ne götürdükleri mobil banyoda, ilaçlı suyla yıkadıkları hayvanları dezenfekte etti.

Yaz aylarında artış gösteren keneye karşı erken önlem alınması amaçlanan uygulama kapsamında, hem hayvan sağlığı hem de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi hastalıkların önlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, keneye karşı yürütülen mücadelenin halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

Mobil koyun banyosu uygulamasıyla kırsaldaki küçükbaş hayvanları keneye karşı koruma altına aldıklarını kaydeden Yalçın, "Kene sadece hayvan sağlığı açısından değil insan sağlığı açısından da tehlike oluşturuyor. Bu nedenle hayvanlar üzerinde keneyle mücadeleyi yalnızca bir veteriner hizmeti değil aynı zamanda halk sağlığını koruma sorumluluğu olarak da görüyoruz." ifadelerini kullandı.