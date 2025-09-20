Haberler

Kayseri'de Minibüs Çarpışması: 13 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 13 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.D'nin kullandığı 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
