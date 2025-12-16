Kayseri'de servis midibüsünün tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir servis midibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde servis midibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, İncesu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel