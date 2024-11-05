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Kayseri'de Metruk Evde Yangın Çıktı

Kayseri'de Metruk Evde Yangın Çıktı
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Kayseri'nin İncesu ilçesindeki metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bulgurcu Mahallesi Bulgurcu Caddesi'nde, Abbas Kapusuz'a ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
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