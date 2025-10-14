Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Tamamlanma Aşamasında

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, 85 günde tamamlanma aşamasına gelen kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek projenin bu kadar kısa sürede bitirilmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Katlı kavşağın şehir trafiğinin azalması konusunda önemli bir etkisi olacağını dile getiren Çiçek, "Kayseri trafiğinin Erciyes'e ve organize sanayiye giden yönünü bütün alanları rahatlatacak bir çalışma yapılmış. Gerçekten çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç ise Kayseri'de daha akıcı bir trafik için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmanın Kayseri trafiğine nefes aldıracak bir proje olmasının yanı sıra, aynı zamanda şehrin modern şehircilik vizyonunun da önemli bir parçası olacağını belirten Büyükkılıç, 29 Ekim'de açılış yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.