Haberler

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Tamamlanma Aşamasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi. Proje, şehir trafiğini rahatlatacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, 85 günde tamamlanma aşamasına gelen kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek projenin bu kadar kısa sürede bitirilmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Katlı kavşağın şehir trafiğinin azalması konusunda önemli bir etkisi olacağını dile getiren Çiçek, "Kayseri trafiğinin Erciyes'e ve organize sanayiye giden yönünü bütün alanları rahatlatacak bir çalışma yapılmış. Gerçekten çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç ise Kayseri'de daha akıcı bir trafik için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmanın Kayseri trafiğine nefes aldıracak bir proje olmasının yanı sıra, aynı zamanda şehrin modern şehircilik vizyonunun da önemli bir parçası olacağını belirten Büyükkılıç, 29 Ekim'de açılış yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait çıktı

10 yıllık sır çözüldü! Mağarada cesedi bulunan kadın bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.