Kayseri'de mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki dağlık alanda mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Yukarı Çamlık bölgesindeki dağlık alana kamp için giden 5 kişi burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, donma tehlikesi atlatan 5 kişiyi kurtardı.

İhtiyaçları giderilen kampçılar, gidecekleri yerlere ulaştırıldı.