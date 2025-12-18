Kayseri'de mahkeme salonunun camına yumruk atan şahıs hakkında işlem yapıldı

KAYSERİ'de F.A., ağabeyinin 'Uyuşturucu ticareti' suçundan ceza alması sonrası mahkeme salonunun camına yumruk attı. F.A. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki koridorda meydana geldi. F.A.'nın ağabeyi, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 12,5 yıl hapis ile para cezası aldı. Duruşmanın ardından koridora çıkan F.A., 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi salonunun camına yumruk attı. Cam kırılırken, F.A. ekipler tarafından polis noktasına götürüldü. Burada hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapılan F.A., ardından Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.