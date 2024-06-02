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Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Heyecanı

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci katıldı. Öğrenciler, sınav heyecanını aileleriyle birlikte sabah saatlerinde Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde paylaştı. Sınav öncesinde öğrenciler, ailelerinin desteğiyle moral bulurken okul çevresinde kalabalık oluştu. Öğrenciler, daha sonra gerekli kontrollerin ardından sınıflara alındı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 99 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, sınav heyecanını aileleriyle birlikte sabah saatlerinde Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde paylaştı.

Sınav öncesinde öğrenciler, ailelerinin desteğiyle moral bulurken okul çevresinde kalabalık oluştu.

Öğrenciler, daha sonra gerekli kontrollerin ardından sınıflara alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıoğlan Kayseri LGS Eğitim Güncel Haberler

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