Kayseri'den Gazze'ye Destek: Öğrencilerin Sergisi Bağış İçin Açıldı

Kayseri'den Gazze'ye Destek: Öğrencilerin Sergisi Bağış İçin Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Mesleğim Sanatım, Gençlik Dokunuşu' adlı sergi ile Gazze'ye bağış yapacak. Sergideki 75 eser, grafik öğrencileri tarafından hazırlandı ve elde edilecek gelirler Gazze'deki insani duruma destek olacak. Öğrenciler, sergi boyunca duygularını eserlerine yansıttıklarını belirttiler. Sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kayseri'de, Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, açtıkları serginin gelirini Gazze'ye bağışlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sanat galerisinde açılan "Mesleğim Sanatım, Gençlik Dokunuşu" isimli sergi, grafik öğrencileri tarafından hazırlandı.

Natürmort, peyzaj, figür ve kara kalem çalışmalarıyla hazırlanan 75 eserden elde edilen gelirler Gazze'ye bağışlanacak.

Grafik öğretmeni Emine Kuraç, AA muhabirine, sergiyi öğrencilerin ikinci dönem boyunca hazırladığını söyledi.

Öğrencilerin tablolara fikirlerini yansıttığını anlatan Kuraç, satılacak tablolardan elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Öğrencilerden Ebrar Koçak, Gazze'de yaşanan drama kayıtsız kalmadıklarını belirterek, saldırıların kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Cemre Açık ise sergide 4 eserinin bulunduğunu, aile, kadın ve sosyal yaşam konularına değindiğini ifade etti.

Gazze'deki duruma çok üzüldüklerini kaydeden Açık, "Çok büyük bir acı içerisindeyiz. Geçen sene de Gazze ile ilgili çalışmamız olmuştu. Bu sene buradan gelen bağışları yardım amaçlı göndereceğiz." dedi.

Sergi, 28 Mayıs'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.