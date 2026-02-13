Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

KAYSERİ'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlar devrildi ve ağaçlar yerinden söküldü.

Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bazı noktalarda bina çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Bazı araçlar da devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve dikkatli olunması konusunda uyardı.