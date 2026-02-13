Haberler

Kayseri'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve birçok araç hasar gördü. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYSERİ'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlar devrildi ve ağaçlar yerinden söküldü.

Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bazı noktalarda bina çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Bazı araçlar da devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
