Haberler

Kayseri'de 5 sürücüye 772 bin lira trafik cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 5 sürücüye toplam 772 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 5 sürücüye toplam 772 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki, "Şeker Keykubat'ta drift", "Plakasını okunmayacak şekilde kapatan motosikletler", "Camikebir'de egzoz patlatan sürücü araç kamerasına yansıdı" ve "Yüksek sesle müzik dinliyorlar" paylaşımlarına konu olan 5 farklı araç ve sürücülerini tespit etti.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 772 bin 629 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, 2'si motosiklet olmak üzere 4 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı

Ne yosun ne de müsilaj... Denizin yüzeyini tamamen kapladılar
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
Çorum'da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz

Yeni yapıldı, köylüleri isyan ettirdi! Her gün ölüm korkusu yaşıyorlar
Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

İki ünlü ismin denizdeki şovuna gören dönüp bir daha baktı

Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu

Kupa törenine damga vuran anlar