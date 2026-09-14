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Kayseri'de kural ihlali yapan 3 sürücüye 101 bin 719 lira ceza kesildi

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 101 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 101 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesaplarında yer alan "Erkilet Bulvarı'nda güvenli yolculuk", "Erkilet'te mürekkep balığı dolaşıyor" ve "trafik güvenliğini hiçe sayan görüntü kamerada" paylaşımlarına konu 3 olan aracı ve sürücülerini belirledi.

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sürücülere toplam 101 bin 719 lira tutarında ceza kesen ekipler, ayrıca araçlardan birini 90 gün süreyle trafikten men etti.

Kaynak: AA
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