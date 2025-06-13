Kayseri'de Köpek Dövüştüren 8 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kayseri'de jandarma tarafından yapılan operasyonda, köpek dövüştürdüğü tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Dövüşte kullanılan köpekler, hayvan barınağına teslim edildi.

KAYSERİ'de köpek dövüştürdüğü tespit edilen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde yapılan araştırmasında köpek dövüşü yaptırıldığına dair görüntüler tespit etti. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Köpek dövüşünü organize eden M.C., dövüşte kullanılan iki köpeğin sahibi A.O.G.ve O.K., köpek dövüşünde hakemlik yapan S.U. ve köpek dövüşüne yardımcı olan H.D., M.A., A.B. ve H.Ç. yakalandı. Dövüşte kullanılan 2 Anadolu Çoban Köpeği, muhafaza altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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