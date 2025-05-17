Kayseri'de Köpek Dövüştüren 2 Kişi Gözaltına Alındı

KAYSERİ'de köpek dövüştürüp hayvanlara eziyet ettiği tespit edilen 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 'Köpekleri dövüştürmek suretiyle hayvanlara eziyet' ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda köpekleri dövüştürdüğü belirlenen E.D. ve İ.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, adli ve idari cezai işlemler başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan araştırmada eziyete uğradığı tespit edilen 1 köpek ekipler, tarafından koruma altına alınıp barınağa sevk edildi.