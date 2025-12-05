Haberler

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp, polise çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 arkadaşı yakalandı
Kayseri'de kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü, polis memuruna çarptıktan sonra kaçtı. Takip sonucunda yakalanan sürücünün ve arkadaşlarının gözaltına alındığı bildirildi. Yaralı polis memurunun sağlık durumu iyi.

KAYSERİ'de kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü ile 3 arkadaşı takip sonucu yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Talas ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan 38 ABB 843 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Sermet T. (27), aracıyla polis memuru Gökhan A.'ya çarpıp, kaçtı. Polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alan polis, aracı aramaya başladı. Otomobili tespit eden polis, yeniden 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçışını sündürdü. Polisin takibi sırasında otomobili Mevlana Mahallesi Bademli Caddesi'nde bırakıp yaya olarak kaçmak isteyen sürücü ve yanındaki 3 kişi, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Enes Sermet T. ile yanındaki 3 kişi, polis merkezine götürüldü. Polis memuru Gökhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

