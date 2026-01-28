Haberler

Kayseri'de bozulan yollar onarılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından etkilenen yollarda onarım çalışmaları başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, don olayları ve yağışlı hava ile bozulan yollar tespit edilerek onarım işlemleri sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yürütülen çalışmalar kapsamında, don olayları ve yağışlı hava koşullarından dolayı bozulan yollar tespit ediliyor.

Kocasinan Bulvarı'nda gidiş-geliş yönünde bozulan asfaltı onaran ekiplerin, Turgut Reis Caddesi ile şehrin muhtelif yerlerinde başlattığı çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var