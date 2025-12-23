Haberler

Kayseri'de kıraathanede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede H.H.K. (19), C.A.A. (23) tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de H.H.K. (19), kıraathanede tartıştığı C.A.A. (23) tarafından bıçaklı saldırıda ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. H.H.K. ile C.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada C.A.A., H.H.K.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli C.A.A. olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan C.A.A., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

