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Kayseri'de tartıştığı kişiyi kıraathanede öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişiyi kıraathanede öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktul Hasan Hüseyin Kütük'ün (19) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık C.A.A. (23), adli tıp kurumundaki işlemlerinden dolayı duruşmaya katılamadı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.

Maktulün annesi Hamiyet Kütük, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Ben sanığın eylemi tasarlayarak yaptığını düşünüyorum. Sanık sadece oğlumu öldürmedi, bizi de öldürdü. Oğlum öleli 7 ay oldu, 7 aydır acısını yaşıyoruz." dedi.

Baba Bayram Kütük de "Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının ciğeri yanmasın." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlayabilmek için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Hisarcık Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 9 Kasım 2024'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hasan Hüseyin Kütük ile C.A.A. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Kütük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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