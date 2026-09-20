Kayseri'de kıraathane çalışanı, husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayıp teslim oldu

KAYSERİ'de kıraathane çalışanı O.Ö., husumetlisi E.K.'yi (47) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede meydana geldi. Kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.Ö., E.K.'ye av tüfeğiyle ateş ederek karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan O.Ö. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı