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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, sağlamak, satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. (34) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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