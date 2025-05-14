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Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları İncelendi

Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları İncelendi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Proje ile bölgenin modern şehircilik ilkelerine göre yeniden şekilleneceği ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Alsancak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal ve çevresel dokuyu da gözeterek çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, kentsel dönüşümün ilk etabını tamamlayarak mahalledeki süreci daha da hızlandıracaklarını kaydetti.

Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bölgeyi modern şehircilik ilkeleriyle yeniden şekillendireceğini ifade eden Büyükkılıç, ilk etap kapsamında 22 bin metrekarelik alanda 2 blok inşa edilerek 150 bağımsız bölümün hak sahiplerine sunulacağını belirtti.

Büyükkılıç, projenin bölgeye değer katacağını ve Kayseri'nin sürdürülebilir şehircilik vizyonuna da önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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