Kazada sıkışan şoföre başkandan teselli

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza yaptığı belediyeye ait arazözde sıkışan şoförü, çocukluk arkadaşı belediye başkanı teselli etti.

Yaşar Tuzcu'nun kullandığı Tomarza Belediyesine ait arazöz, dün Dadaloğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'ya sağlık durumunu sorup moral verdi.

Şoför Tuzcu'nun, "Bana kızıyor musun başkanım?" demesi üzerine, Başkan Koç, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" dedi.

Sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye sevk edilen Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anında ikili arasında yaşanan diyaloglar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA