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Kaza sonrası kaçmaya çalışırken minibüsüyle yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası kaçmaya çalışırken minibüsüyle yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de iki aracın karıştığı kazanın ardından kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü, bir kişinin ölümüne ve biri polis iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Sürücü gözaltına alındı.

KAYSERİ'de 2 aracın karıştığı kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı Faruk Utgan hayatını kaybetti, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. R.O. idaresindeki 42 ASC 593 plakalı minibüs ile R.M. yönetimindeki 38 APT 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yakınları arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan tartışma, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Emniyete götürülmek istenen minibüs sürücüsü R.O., aracıyla kaçmaya çalışırken Faruk Utgan, İ.K. ve polis memuru M.M.Ç.'ye çarptı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan minibüsün sürücüsü R.O. yakalandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Faruk Utgan, İ.K. ve polis memuru M.M.Ç., ambulanslarla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Faruk Utgan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü R.O. ise gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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