Takla atan otomobil, taksiyle çarpıştı; 3 yaralı

Takla atan otomobil, taksiyle çarpıştı; 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin takla atarak taksiyle çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere kaldırdı.

KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, takla atarak karşı şeride geçip, taksiyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. M.O.G. yönetimindeki 38 HS 116 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçip, N.Y. kontrolündeki 38 T 1582 plakalı taksiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile takside yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Polis ekipleri kazanın olduğu bulvarı tek taraflı trafiğe kapatırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonrası kazanın olduğu bulvar yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
