Haberler

Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Kayseri'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kırlangıç Vadisi'nde piknik yaparken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 46 yaşındaki H.H.V., AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayalıklardan düşen bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre, piknik için Kırlangıç Vadisi'ne giden H.H.V. (46) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan H.H.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

TFF'de ibra kararı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazadan kahreden haber: Bir ocak söndü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

Oylar verilmeye devam ederken sürpriz bir açıklama: Biz öndeyiz
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku

Safi'ye adaş şoku