Kayseri'de firari 3 hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de 'kasten öldürme' suçundan haklarında 8 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan B.İ. (22) ile aynı suçtan 8'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası bulunan K.İ. (60) ve M.İ.'nin (62) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlüler, saklandığı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı