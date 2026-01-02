Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve tipiden kapanan 187 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kapanan 187 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, toplam 148 personel ve 85 araçla 24 saat boyunca çalışarak ulaşımı kesintisiz hale getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 187 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla ulaşımın kesintisiz sürmesi hedefleniyor.

Toplam 148 personel ve 85 araçla 7 gün 24 saat esasına göre hizmetlerini sürdüren ekipler, sabah saat 09.00 itibarıyla Bünyan'da 15, Develi'de 20, Kocasinan'da 8, Özvatan'da 1, Pınarbaşı'da 84, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 13, Talas'ta 6, Tomarza'da 14, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar'da 5 olmak üzere 11 ilçede toplam 1496 kilometrelik yol ağında toplam 187 mahalle yolu ulaşıma açtı.

Ayrıca kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bünyan'da 2, Pınarbaşı'da 18, Sarız'da 22 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında 72 kişilik ekiple yaya güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

