Kayseri'de Kargo Aracı Devrildi: 3 Yaralı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kargo şirketine ait hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kargo şirketine ait hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri-Niğde kara yolunun 33. kilometresinde, Ö.S. (58) yönetimindeki 38 NT 551 plakalı bir kargo şirketine ait hafif ticari araç, sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücüsü ile aynı araçta bulunan C.D. (35) ile İ.G. (18) yaralandı.
Yaralılar, İncesu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Aslan - Güncel