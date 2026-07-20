İş yerine giren kargayı kediden kurtardı; o anlar kamerada

KAYSERİ'de bir akaryakıt istasyonunun ofisine giren karga, kedinin saldırısına uğradı. Görevlinin kargayı kediden kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Talas ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun ofisine karga girdi. Kargayı gören istasyondaki kedi, masanın üzerine konan kuşa saldırdı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu görevlisi M.Ş., kargayı kediden kurtardı. Görevli elleriyle yakaladığı kargayı doğal yaşamına bıraktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı