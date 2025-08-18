Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda çadırda kalan evli çift, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (47) ve eşi Fatmagül K'den (46) haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
