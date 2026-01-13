Haberler

Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Kayseri'de dün başlayan kar yağışı, evlerin çatıları ve sokakları beyaza bürüdü. Ekipler, yolların temizlenmesi ve tuzlanması için çalışmalar başlattı.

Kayseri'de dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Özellikle katlı kavşaklar, Cumhuriyet Meydanı ve Yeni Mahalle Meydanı beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
