Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de dün başlayan kar yağışı, evlerin çatıları ve sokakları beyaza bürüdü. Ekipler, yolların temizlenmesi ve tuzlanması için çalışmalar başlattı.
Kayseri'de dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Özellikle katlı kavşaklar, Cumhuriyet Meydanı ve Yeni Mahalle Meydanı beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel