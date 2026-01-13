Haberler

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Belediyenin kar temizleme çalışmaları sürerken, kırsal bölgelerde de kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
