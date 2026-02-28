Haberler

Kayseri'de kar etkili oluyor

Kayseri'de kar etkili oluyor
Güncelleme:
Kayseri'de aralıklarla devam eden kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sürücüler trafikte zorluk çekiyor, belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışının ardından iş yerlerinin önünü temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
