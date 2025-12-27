Kar Yağışı Kayseri'yi Beyaza Bürüdü

KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de kırsal ilçe ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.