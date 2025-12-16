Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
KAYSERİ'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.
Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde de kar yağışı etkili olurken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel