Kayseri'de Erciyes kara yolu ulaşıma kapandı

KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Erciyes kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kayseri-Erciyes kara yolu da tipi ve sis nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Polis ekipleri Erciyes Kayak Merkezi'ne gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin geçişine izin vermedi. Yolun özellikle Tekir rampasında kuvvetli tipi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin de tipide mahsur kalan doktor kafilesini kurtardığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı