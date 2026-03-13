Haberler

Erciyes'te "kar voleybolu" turnuvası düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış turizmine ve şehrin sporuna katkıda bulunmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nde 'kar voleybolu' turnuvası düzenleyecek. Turnuva, Tekir Kapı bölgesinde bulunan Kar Voleybolu Sahası'nda yarın gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek "kar voleybolu" turnuvasının kış turizmine ve şehrin sporuna katkı sunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "kar voleybolu" turnuvası yarın Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan Kar Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Rekabet ve eğlencenin bir arada yaşanacağı turnuvanın, hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza

Derbideki kırmızının bedeli çok ağır oldu!
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

Emeklilere müjde gibi düzenleme Meclis'e sunuldu! İşte şartlar
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti