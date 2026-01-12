Melikgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kayseri'de, Melikgazi Belediyesinin kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yolları açık, konforlu, güvenli hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'ın bereketi kar yağıyor. Su kaynaklarımız tarım için son derece önemli. Arkadaşlar karın yağdığı ilk andan itibaren tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını başlattı. Ben de bizzat ekibimle birlikte sahadayım. Şehrimizde kar yağışı devam ettiği sürece vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak."