Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babası olan tutuklu sanık M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan avukat Ö.A. ile diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık H.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D, A.T, H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtaya taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma