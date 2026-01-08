Haberler

Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Bekir Yıldız Bulvarı'nda, 4 metre yükseklikten kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Çamlar'ın kullandığı 38 ANU 776 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
