Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Bekir Yıldız Bulvarı'nda, 4 metre yükseklikten kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ahmet Çamlar'ın kullandığı 38 ANU 776 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel