Kayseri'de Kanal Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtuldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kanala düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Ömer A'nın kullandığı 38 PU 651 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü yara almazken araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel