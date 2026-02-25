Haberler

Kayseri'de 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri-Malatya kara yolunda yapılan yol kontrolünde, bir tırda 619 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu için durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada, 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
