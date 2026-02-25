Kayseri'de 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 619 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu için durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada, 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.