Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından yakalanan O.H. ve A.H.Y., bölgede yapılan aramada kaçak kazı malzemeleri ve ruhsatsız av tüfeği ile birlikte ele geçirildi.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömürgen Mahallesi Düzpınar mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, O.H. ve A.H.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, kazma, balyoz, 2 kürek ve O.H'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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