Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Düşen Kediyi Kurtardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 'Tofu' isimli kediyi başarıyla kurtardı. Kedi, sahiplerine teslim edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir binanın havalandırma boşluğuna kedi düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
"Tofu" isimli kedi sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel