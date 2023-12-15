Kayseri'de İşitme Engelli Aile Dumandan Etkilendi

Kayseri'de 11 katlı bir binanın 5. katında çıkan yangında işitme engelli bir anne ve baba ile 2 çocuk dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve aile tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, 11 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangında işitme engelli anne ve baba ile 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Öznur Sokak'taki 11 katlı binanın 5'inci katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan işitme engelli baba Sefa, anne Özlem ve çocukları Zeynep Nur ile Ahmet Şimşek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne, baba ve 2 çocukları tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.