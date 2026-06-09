Kayseri'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın 4. katında çalışan işçi Levent Polat, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 3162. Sokak'taki bir inşaatın 4. katında çalışan Levent Polat, dengesini kaybederek binanın havalandırma boşluğuna düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin