Haberler

Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir avize imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir avize imalathanesinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj kavga çıkardı

100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim

Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı