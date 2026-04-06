Kayseri'de inşaattan düşen işçi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat halindeki bir binanın dördüncü katında çalışan 41 yaşındaki işçi İ.K. dengesini kaybetti ve düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında çalışan işçi İ.K. (41) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.K'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA / Murat Asil