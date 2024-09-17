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Kayseri'de İlaç Yazdırma Tartışmasında Bıçakla Kendine Zarar Veren Hasta Gözaltına Alındı

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Kayseri Şehir Hastanesinde ilaç yazdırma konusundaki tartışma sonrasında bir hasta, bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen hasta, polis tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Kayseri'de bir hastanede ilaç yazdırma tartışmasının ardından bıçakla kendine zarar vermeye çalışan hasta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesine ilaç yazdırmak için gelen A.S, yeşil reçeteye tabi kullandığı ilaçların gününün bitmediğini öğrenince hastane personeli ile tartıştı.

Başhekimlik binasına giderek bıçakla kendine zarar vermek isteyen A.S, hastaneye çağrılan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.S, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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