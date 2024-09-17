Kayseri'de İlaç Yazdırma Tartışmasında Bıçakla Kendine Zarar Veren Hasta Gözaltına Alındı

Kayseri'de bir hastanede ilaç yazdırma tartışmasının ardından bıçakla kendine zarar vermeye çalışan hasta gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesine ilaç yazdırmak için gelen A.S, yeşil reçeteye tabi kullandığı ilaçların gününün bitmediğini öğrenince hastane personeli ile tartıştı.

Başhekimlik binasına giderek bıçakla kendine zarar vermek isteyen A.S, hastaneye çağrılan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.S, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.